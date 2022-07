Oliepriserne falder lidt tilbage trods norsk strejke

Tirsdag morgen er prisen på Brent-olien faldet en smule tilbage efter en stigning tidligere på morgenen.

Der er udsigt til udbudsbegrænsninger i kølvandet af en strejke blandt norske offshoremedarbejdere i olie- og gassektoren.

På efterspørgselssiden spøger bekymringer om global recession fortsat, hvilket også har en indvirkning på dagens oliepriser.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 113,45 dollar mod 113,73 dollar mandag eftermiddag. Ved 4-tiden tirsdag morgen var prisen dog oppe at runde 114,75 dollar, før den begyndte at falde tilbage igen.

Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 110,16 dollar mod 110,38 dollar mandag eftermiddag.

Strejke udvides onsdag

Strejken i Norge forventes tirsdag at reducere olie- og gasproduktionen med 89.000 tønder olieekvivalenter om dage, hvoraf gasproduktionen udgør 27.500 tønder, gentager olieselskabet Equinor tirsdag ifølge Reuters.

Onsdag udvides strejken, hvor brancheorganisation, Norsk Olje & Gass, estimerer en reduktion på 130.000 tønder om dagen fra onsdag.

Det svarer til omkring 6,5 pct. af den samlede, norske olieproduktion, viser Reuters’ egne beregninger.

På nøgletalsfronten har Kinas PMI-indeks vist en stigning i juni efter tre måneders tilbagegang. Samtidig er det japanske PMI-indeks i forrige måned steget med en hastighed, man ikke har set siden oktober 2013.

Investorerne ser dog stadig bekymret på det internationale udbud, og det afspejles fortsat i oliepriserne.

”Olien kæmper med at bryde ud af de recessionsprægede tendenser, da markedet er i gang med at dreje fokus væk fra den høje inflation over mod den økonomiske afmatning”, skriver Stephen Innes, SPI Asset Management, i en note til Reuters.