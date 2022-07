Oliepriserne stiger på bekymringer om lav Opec-produktion

Oliepriserne stiger mandag på nye bekymringer om et lavt udbud på grund af en lavere produktion hos Opec-landene samt uro i Libyen og sanktioner mod Ruslands energieksport. Prisstigningerne begrænses dog af frygten for en global recession.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, kostede mandag morgen 111,54 dollar mod 110,52 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 108,29 dollar mod 107,50 dollar fredag eftermiddag.

Oliemarkedet er lige nu godt understøttet, siger råvarechef i ING, Warren Patterson, til Reuters. Han hæfter sig ved Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, der døjer med at efterleve den produktionsforøgelse, som den tidligere varslede.

”Opec ser ud til at kæmpe med at fastholde det nuværende produktionsniveau med faldende produktion i juni.”

I juni faldt den daglige produktion i Opec med 100.000 tønder til samlet 28,52 mio. tønder om dagen, viser tal indsamlet af Reuters. Hensigten var ellers at løfte produktionen med 275.000 tønder om dagen.

Opecs samlede produktion tynges af bidragene fra Nigeria og Libyen trods øget produktion i Saudi-Arabien og andre større medlemslande.

Produktionen i Libyen udfordres ydermere af politisk uro, hvilket vanskeliggør Opecs muligheder for at efterleve sin hensigt om at øge produktionen, skriver analytikere i ANZ Research ifølge Reuters.

Som følge af uroen er olieeksporten faldet med op til 409.000 tønder om dagen til i alt 865.000 tønder om dagen sammenlignet med det vanlige niveau, lyder meldingen fra det nationale olieselskab National Oil Corp.

I Norge kan en varslet strejke betyde, at olie- og gasproduktionen vil falde med 130.000 tønder om dagen.

