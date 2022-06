Blackrock bliver storaktionær i Borr Drilling

Kapitalforvalteren Blackrock har købt knap 6,4 mio. aktier i det finansielt pressede boreselskab Borr Drilling ifølge en børsmeddelelse.

Aktiekøbet bringer Blackrocks ejerandel op på 5,67 pct., eller 8,7 mio. aktier, og dermed er kapitalfonden storaktionær i Borr Drilling.

Blackrocks opkøb kommer, efter Borr Drilling tidligere mandag oplyste, at selskabet har solgt tre rigge under bygning på det Singapore-baserede værft Keppel.

Salgene til en unavngiven tredjepart er ifølge Borr Drilling en vigtig del af planerne om at styrke økonomien for det pressede boreselskab, som lige nu er i forhandlinger med långiverne om en holdbar løsning på virksomhedens finansielle situation.

De tre rigge sælges for 320 mio. dollar, som skal bruges til at betale leveringsomkostningerne for riggene og ”fjerne de tilknyttede aktiveringsomkostninger, som ville have været gældende i fremtiden”.

”Denne transaktion udgør en vigtig del af refinansieringen og optimeringen af kapitalstrukturen i selskabet, som selskabet arbejder på at færdiggøre, da den reducerer selskabets kapitalforpligtelser væsentligt,” skrev Borr Drilling i en meddelelse.

