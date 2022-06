Bourbon vil byde på flydende havvind i Middelhavet i partnerskab med RWE

Offshorerederiet Bourbon har indgået endnu et partnerskab, denne gang med energiselskabet RWE Renewable France, som skal åbne det franske marked for havvind for Bourbon ifølge en meddelelse.

Så sent som den 16. juni annoncerede Bourbon et partnerskab med vindrederiet IWS, som i kraft af dets vindskibe, skal gøre det muligt for Bourbon at tilbyde services på det franske marked for offshorevind.