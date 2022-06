Nyt PTX-partnerskab skal få grønne brændsler op i skala og ned i pris

Der skal sættes skub under omstillingen af skibsfarten, den tunge transport og luftfarten. Sådan lyder den overordnede ambition med Mission Green Fuels – et nyt partnerskab under Innovationsfonden, som har mødt tilslutning af knap 60 forskellige aktører.

Det oplyser klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark, der sammen med Aalborg Universitet og Dansk Center for Energilagring udgør sekretariatet bag det nye partnerskab.