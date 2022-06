Oliepriserne er nu faldet en uge i træk

For første gang siden starten af april er oliepriserne faldet konsekvent en uge i træk, da global recession sætter en dæmper for efterspørgslen. Samtidig har en strammere pengepolitik i USA sat gang i et bredt salg af råvarer.

Det skriver Bloomberg.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 109,82 dollar mod 111,40 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 104,33 dollar mod 105,61 dollar torsdag eftermiddag.

Til sammenligning lå Brent sidste fredag på 113,12 dollar og WTI på 107,99 dollar.

Oliepriserne gik i bakgear tidligere på måneden i forventning om Feds renteforhøjelser, der skulle bekæmpe den stigende inflation. Som konsekvens af dette er WTI-olien i ”sell-mode”, fortæller Stephen Inces, managing partner i SPI-Asset Management, til Bloomberg.

Denne uge gentog chefen for Fed, Jerome Powell, sin forpligtelse til at tøjle de amerikanske prisstigninger, og annoncerede, at der kunne være endnu en stigning på 50 pct.point på bordet til det næste møde i juli.

