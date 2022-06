Noble sælger fem rigge

Maersk Drillings fusionspartner Noble har solgt fem rigge til Shelf Drilling for 375 mio. dollar - godt 2,65 mia. kr.

Det meddeler selskaberne torsdag eftermiddag.

Salget af boreriggene har været en forudsætning for at få en godkendelse af fusionen hos de britiske konkurrencemyndigheder, CMA, som har krævet, at der blev frasolgt aktiviteter i selskaberne.

”Intentionen med salget af riggene er at adressere de potentielle bekymringer, der er blevet identificeret af CMA i fase 1 af fusionen, fremgår det af meddelelsen.

CMA skal foruden fusionen også godkende frasalget af riggene.

Yderligere fremgår det af meddelelsen, at såfremt CMA godkender det hele, ventes fusionen at være gennemført nær udgangen af tredje kvartal af 2022.

Beskeden fra selskaberne kommer samme dag, som CMA har meddelt at deadline for vurderingen af fusionen rykkes til 1. september fra tidligere 6. juli.

Myndigheder udskyder deadline for vurdering af Maersk Drilling-fusion