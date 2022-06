Bidens pres på brændstof sænker oliepriserne

I kølvandet på den amerikanske præsident Joe Bidens initiativ om at bringe de skyhøje omkostninger for brændstof ned, ser oliepriserne onsdag et dyk på mere end fire dollar per tønde.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 110,99 dollar mod 115,80 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 105,69 dollar mod 110,65 dollar tirsdag eftermiddag.

I USA kæmper man fortsat med stigende inflation og benzinpriser, og det forventes, at Biden onsdag opfodrer til en midlertidig suspendering af landets benzinafgift, som ligger på 18,4 cent per gallon. Det fortæller en unavngiven kilde til Reuters.

Torsdag skal syv olieselskaber mødes med præsidenten, efter at det Hvide Hus har presset sektoren til at reducere benzinpriserne.

Ifølge Reuters har CEO for Chevron, Michael Wirth, tirsdag skrevet i et brev adresseret Biden, at ”den handling ikke imødekommer de udfordringer, vi har”. Den amerikanske præsident har efterfølgende pointeret, at sektoren er for følsom.

På trods af bekymringerne om inflationen er efterspørgslen stadig på vej op på et præ-covid19-niveau, og udbuddet halser efter den stigende efterspørgsel, hvilket fastholder en stram oliebalance, som også råvarehandelsvirksomheden Vitol og oliegiganten Exxon Mobil pointerede i sidste uge ifølge Reuters.

- Markedet er stadig ved at komme sig over de forstyrrelser, som manglen på russisk olie har medført. Og de europæiske sanktioner er endnu ikke slået ind, skriver ANZ Research-analytikere ifølge Reuters i et notat og peger på data, der viser, at der hidtil kun er set et relativt beskedent fald i russiske olieforsyninger til Europa siden krigens start.

I mellemtiden viser regeringsdata, at den amerikanske raffineringskapacitet faldt med 125.790 tønder om dagen i 2021. Tendensen sker for andet år i træk, idet kapaciteten faldt med 800.000 tønder om dagen i 2020.

Faldet skyldes lukkede raffinaderier, hvilket har skåret i benzin- og dieselproduktionen.

Manglende udbud understøtter oliepriser trods recessionsfrygt