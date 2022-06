Manglende udbud understøtter oliepriser trods recessionsfrygt

Oliepriserne stiger tirsdag formiddag, hvor handlerne hæfter sig ved en høj efterspørgsel og et lavt udbud frem for at lade sig bekymre om en mulig forestående recession.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 115,61 dollar mod 113,24 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 111,85 dollar mod 109,40 dollar mandag eftermiddag.

Olieproduktionen presses blandt andet af, at Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og allierede lande - samlet kendt som Opec+ - ikke har tilstrækkelig kapacitet til at øge produktionen.

I starten af juni annoncerede organisationen ellers, at den ville øge sin daglige produktion med 648.000 tønder på tværs af medlemslandene.

”Forsyningsbekymringerne vil sandsynligvis fortsætte i de kommende måneder, da Opec+-landene ikke har nok produktionskapacitet. Sommerferiesæsonen og lempelse af covid-19-restriktionerne i Kina vil presse efterspørgslen yderligere op, siger Leona Liu, der er analytiker i DailyFX,” til Reuters.

”Selv om recessionsfrygt i tiltagende grad presser oliepriserne, ventes en reel recession først om mindst et halvt år,” fortsætter hun.

Med til at understøtte oliepriserne er også bekymring om Ruslands eksport af olie. Landet er underlagt sanktioner fra Vesten som følge af invasionen af Ukraine.

Selv om det virker usandsynligt, at den høje efterspørgsel skulle fortage sig for nuværende, vurderer råvareanalytiker Madhavi Mehta fra Kotak Securities, at tegn på en økonomisk opbremsning som følge af centralbankernes renteforhøjelser kan sætte sig på oliepriserne.

Bølgegangen i oliepriserne ventes at vare ved i en rum tid, siger analytikere til Reuters.

