Supply-redere går mod lysere dage men kæmper med hundredvis af udtjente skibe

Efter et årelangt dødvande har offshore-rederne travlt med at efterkomme en stor efterspørgsel efter supply-skibe i et marked præget af få ledige skibe – trods det paradoks, at der faktisk ligger hundredvis af skibe i oplag, som bare venter på at blive skrottet.

Alligevel er det faktisk en dårlig ide at sende skibe til ophugning, selvom langt de fleste i oplag formentlig aldrig rammer vandet igen.