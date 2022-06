Bekymrende verdensøkonomi sænker oliepriserne

Efter en periode med stigninger ser oliepriserne en lille nedgang mandag. Det sker som følge af bekymringer om aftagende vækst i den globale økonomi og manglende efterspørgsel efter brændstof.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 112,83 dollar mod 114,21 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 109,14 dollar mod 111,18 dollar fredag eftermiddag.

Markedsanalytiker Tina Teng fortæller til Reuters, at de lavere oliepriser skyldes frygt for recession, efter Fed satte renten op med 75 procentpoint, hvilket Bank of England og den schweiziske nationalbank har efterfulgt med lignende stramninger.

Efter sanktionerne mod Rusland er mangel på olie blevet delvist afbødet af USA, der har frigivet oliereserver og en øget produktion fra OPEC og dets allierede.

Initiativerne reducerer dog samtidig den globale buffer mod yderligere forsyningsproblemer.

”Hvis Washington bliver ved i det tempo, vil de amerikanske reserver nå det største lavpunkt i 40 år med 358 mio. tønder i oktober,” skriver ANZ-analyktikere til Reuters.

Amerikansk produktion af olie og gas er samtidig stigende. Olie- og gasboringstallet, som viser en tidlig indikation på fremtidig produktion, er steget fra 7 til 740 i ugen frem til den 17. juni.

Det er det højeste niveau siden marts 2020, skriver det amerikanske energiserviceselskab Baker Huges Co ifølge Reuters i en rapport fredag.

Kinas import af russisk råolie er også steget med 55 pct. sammenlignet med året forinden til et rekordniveau i maj, og har dermed erstattet Saudi-Arabien som sin primære leverandør.

Olieeksport fra Kina er fortsat faldende og strammer det globale forsyningsapparat yderligere.

Landets eksport af benzin faldt med 46 pct. i maj og diesel faldt med hele 93 pct. Det sker på trods af stagneret indenlandsk efterspørgsel, da de kinesiske selskaber er løbet tør for eksportkvoter, viser tolddata ifølge Reuters.

