Eksport af venezuelansk olie genoptages efter to år

650.000 tønder venezuelansk olie chartret af den italienske oliekæmpe Eni er lige nu på vej fra Venezuela til Europa.

Det er første gang i to år, at olie bliver eksporteret fra landet, der er sanktioneret af USA, skriver Reuters med henvisning til data fra Refinitiv Eikon.

Samtidig er et andet Eni-tankskib, råolieskibet Pantanasse, i øjeblikket på vej mod Venezuela, hvor det forventes at laste to mio. tønder fortynder råolie, der ligeledes skal til Europa.

Det amerikanske udenrigsministerium bemyndigede i forrige måned italienske Eni og spanske Repsol at genoptage eksporten af den venezuelanske råolie som en måde, hvorpå ubetalt gæld og udbytte til en værdi af milliarder af dollars kunne afvikles.

