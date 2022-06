Olieprisfald efter rentestigninger opvejes af iranske sanktioner

Rentestigninger sænker efterspørgslen på olie og trak priserne nedad torsdag eftermiddag, mens nye sanktioner mod Iran mere end opvejede prisfaldet.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 119,00 dollar mod 117,87 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 116,68 dollar mod 115,26 dollar torsdag eftermiddag.

Centralbanker verden over hævede deres rente, og flere steder mere end forventet, hvor blandt andre den amerikanske centralbank hævede renten med 0,75 pct.point. Det største hop siden 1994.

”Centralbankernes rentestigninger presser oliepriserne på trods af stramt udbud,” beretter Tina Teng, analytiker hos CMC Markets til Reuters.

Samtidig har USA indført sanktioner mod kinesiske og arabiske selskaber, samt en gruppe af iranske selskaber, som eksporterer råolieprodukter.

Sanktionerne mod Iran kan ses som et forsøg på at presse den iranske regering til at genforhandle en atomaftale fra 2015.

Olieprisen stiger efter brat fald i kølvandet på amerikansk rentestigning