Danske Rederier ser dansk CCS-eventyr sejle væk

Det går for langsomt hos Energistyrelsen med at få styr på de nødvendige godkendelser for de danske CO2-lagre, hvis det står til Danske Rederier. Det siger Jacob Clasen, der er viceadministrerende direktør i brancheorganisationen, i et interview med EnergiWatch.

Han hæfter sig ved, at Ørsted i forbindelse med det igangværende CCS-udbud for CO2-fangstaktører satser på at sende omkring 400.000 ton CO2 videre til det norske Northern Lights-lager. Det skyldes, at energiselskabet ikke tør regne med, at der er danske lagre i drift fra 1. januar 2026, som det kræves af Energistyrelsen.