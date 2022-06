Semco køber sig ind i offshore-selskab

Med et mål om at udnytte vækstmuligheder på særligt de britiske samt de globale vindmarkeder, har Semco Maritime og CPower Energy valgt at slå pjalterne sammen og indgå et strategisk partnerskab. Som en del af aftalen skal Semco Maritime have en ejerandel på 20 pct. af CPower Energy.

Det oplyser de to selskaber i en meddelelse.