Equinor gør nyt norsk fund og lander LNG-aftale

Det er ikke meget mere end et par uger siden, at Equinor kunne oplyse, at selskabet havde fundet estimeret 37-50 mio. tønder olieækvivalenter i Snøfonn Nord-prospektet ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Nu er det igen lykkedes for den norske oliekæmpe at gøre et fund i samme område, lyder det torsdag morgen fra operatøren.