Nye nedlukninger i Shanghai sænker oliepriser

Forventninger om flere nedlukninger i Shanghai som følge af Corona, har vejet stærkere end den markante brændstofsefterspørgsel i USA og sendt olieprisen ned med omtrent en dollar fra det højeste niveau i tre måneder.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 122,28 dollar mod 123,52 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 120,93 dollar mod 121,78 dollar torsdag eftermiddag.

På trods af faldet står oliepriserne stadig til en stigning for fjerde og syvende uge i træk for henholdsvis Brent og WTI. Stigninger, som for nu ser ud til at være ovre efter endnu en nedlukning i Shanghai.

”Tabene er dog begrænsede på grund af forventninger om, at det stramme globale udbud vil fortsætte med høj amerikansk efterspørgsel og en langsom vækst i output hos Opec+ (Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, red.),” udtaler Kazuhiko Saito, chefanalytiker hos Fujitomi Securities til Reuters.

USA har i samarbejde med flere andre lande flere gange forsøgt at modvirke Opec+’s langsomme udbudsstigning ved at frigøre olie fra de strategiske olielagre. Dog med begrænset effekt.

