Opec+ leder efter erstatning for russisk olie

Opec+ arbejder på at udligne for russisk oliestop

Forud for det virtuelle møde i Opec og Opec+ torsdag, arbejdes der på højtryk i de olieproducerende lande samt i Opec+ for at fylde hullet efter en lavere russisk olieproduktion.

Opec+ vil forsøge at udligne droppet i den russiske olieproduktion, siger to kilder fra Opec+ til Reuters.

Ruslands olieproduktion er faldet med omkring 1 mio. tønder om dagen som et resultat af Vestens sanktioner mod Rusland efter landets invasion af Ukraine.

En Opec+ kilde siger, at Moskva formentlig vil tilslutte sig, at andre olieproducenter kan kompensere for landets lavere olieforsyninger - men det er langt fra sikkert, at det kommer til at ske på torsdagens møde. Rusland er en del af Opec+.

En anden unavnvgiven kilde fra Opec+ siger dog, at en beslutning kan ske torsdag.

Landene mødes online torsdag, og det ventes, at der holdes fast i de planlagte månedlige beskedne produktionsstigninger på trods af strammere globale markeder. Der er tale om 430.000 tønder mere om dagen i næste måned.

Et skøn lyder på, at produktions- og eksportnedskæringer fra verdens næststørste olieeksportør - Rusland - er på så meget som 2-3 mio. tønder om dagen, skriver Reuters.

