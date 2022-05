Atlantic Petroleum arbejder på overlevelse - forventer ikke længere positiv pengestrøm i 2022

Atlantic Petroleum har fortsat ikke egne driftsaktiviteter og havde derfor igen i første kvartal af 2022 en nulomsætning.

Indtægter i form af royalties fra Orlando-feltet, som Atlantic Petroleum i sin tid ejede, på 2,7 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. et år før, betød dog, at koncernen endte med et driftsoverskud, EBIT, på 2,4 mio. kr. mod 6,2 mio. kr.

Resultatet både før og efter skat blev på 2,8 mio. kr. sammenlignet med - i begge tilfælde - 2,6 mio. kr. i første kvartal af 2021.

Det fremgår af Atlantic Petroleums regnskab for første kvartal.

Oliekoncernen oplyser imidlertid, at Orlando-feltet, som aldrig rigtig har levet op til forventningerne om en daglig produktion på 10.000 tønder råolie, for tiden ikke producerer, da det er under reparation eller udvikling. Det forklarer de lavere indtægter i år, men Atlantic Petroleum venter imidlertid, at produktionen vil blive genoptaget i løbet af tredje kvartal. Til den tid med en daglig produktion på 4000-5000 tønder olie.

I første kvartal voksede Atlantic Petroleums bankgæld til 59,4 mio. kr. fra 58,0 mio. kr., men trods den fortsat udfordrede gældssituation tror og arbejder Atlantic Petroleum for at sikre selskabets overlevelse.

”Koncernens evne til at fortsætte som going concern er afhængig af en gældsløsning på bankgælden og den konvertible gæld,” hedder det.

”Selvom udfaldet af en potentiel gældsløsning er usikker, vurderer bestyrelsen, at en løsning er mulig. Af denne grund er regnskabet aflagt under fortsat drift”.

Atlantic Petroleum lover under forventningerne ikke længere en positiv pengestrøm i 2022, hvilket ellers var tilfældet i forbindelse med årsregnskabet for 2021, men i noternes omtale af Orlando-feltet fremgår det stadig, at der i år vil være en positiv pengestrøm derfra.