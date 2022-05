Exxon står over for retssag om klima-kriminalitet

Exxon står overfor en retssag, efter at selskabet angiveligt har begået klima-kriminalitet, denne retssag, kan sammen med en anden domfældelse, betyde at Exxon bliver straffet for at lyve omkring global opvarmning.

Det skriver The Guardian.

Højesteretten i Massachusetts bestemte tirsdag, at USA’s største olie firma, Exxonmobil, skal prøves for retten i forbindelse med beskyldninger om at have løjet omkring klimakrisen og forsøgt at dække over, hvordan fossile energikilder og industrien omkring i høj grad bidrager til miljøødelæggelser.

I søgsmålet, som føres af Massachusetts statsadvokat, beskyldes Exxon for at bryde Massachusetts forbrugerbeskyttelseslov, fordi selskabet angiveligt har dækket over sin viden omkring fossile energikilders påvirkning på klimaet, i årtier.

Exxon har svaret tilbage på søgsmålet, som de mener er politisk motiveret og med formålet om at forhindre selskabets mulighed for at benytte sig af sin ytringsfrihed. Derudover mener Exxon, at søgsmålet bryder en lov, der skal sikre, at strategiske søgsmål bliver brugt til at gøre kritikere tavse. En kritik Massachusetts afviser, da de repræsenter befolkning og dermed ikke er indbefattet af lovgivningen.

Udover sagen i Massachusetts kan 21 selskaber i olieindustrien, blandt andre Exxon, BP og Shell, se frem mod et søgsmål i Rhode Island, som føres ved statsretten.

