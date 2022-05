Glencore indgår forlig til 1,5 mia. dollar med USA og Storbritannien

Det engelsk-schweiziske mineselskab Glencore har tirsdag indgået et forlig med de amerikanske og britiske myndigheder i en sag om hvidvask og korruptionsanklager i USA.

Det oplyser kilder til Bloomberg News.

Glencore står til at betale samlet 1,5 mia. dollar - svarende til over 10 mia. kr. - i forliget med myndighederne i USA og Storbritannien, der ventes offentliggjort tirsdag.

Til sammenligning realiserede mineselskabet et nettooverskud på 4,3 mia. dollar i 2021.

Glencore oplyste i februar, at det havde hensat netop 1,5 mia. dollar til et eventuelt forlig, fremgår det.

Selskabet har afvist at kommentere rygterne over for Bloomberg News.

Sidste år kendte en handler fra Glencore sig skyldig i anklagerne om bestikkelse til en nigeriansk statsrepræsentant, der skulle sikre personen favorable betingelser hos det statsejede nigerianske olieselskab, NNPC. Glencores forretning i Congo har ligeledes været under granskning af myndighederne.

Glencore er ydermere under lup hos de brasilianske myndigheder.

