Shanghai forbereder genåbning som sender olieprisen op

Oliepriserne steg mandag morgen som følge af høj benzinefterspørgsel i USA og et Kina, der forbereder Shanghai på en genåbning.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 113,24 dollar mod 112,26 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 110,77 dollar mod 109,99 dollar fredag eftermiddag.

USA er på vej ind i højsæsonen for kørsel, der traditionelt starter ved Memorial Day i slutningen af maj.

- Raffinaderierne er i gang med kraftig opskalering for at dæmpe amerikanske bilisters uslukkelige tørst ved benzinpumpen, siger Stephen Innes, som er partner i SPI Asset Management, til Reuters.

Man kunne have ventet, at de høje benzinpriser afholdt flere fra lange køreture, men data fra blandt andet Google viser, at det ikke er tilfældet. Samtidig er den amerikanske dollar svækket, hvilket gør det billigere at købe olie med udenlandsk valuta.

I Shanghai ser det ud til, at en genåbning er på vej, hvilket i kraft af byens størrelse, og position som vigtig industriby betyder meget for olieefterspørgslen.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 1854,68 dollar mod 1840,63 dollar fredag eftermiddag.