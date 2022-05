Træg markedsudvikling fik Maersk-selskaber til at opgive fælles sats

Markedet for udfasning af udtjente olieplatforme - såkaldt dekommissionering - har udviklet sig markant langsommere end Maersk Supply Service og Maersk Drilling havde regnet med, og det er årsagen til, at selskaberne nu lukker det fælles sats Maersk Decom.

Maersk Decom blev stiftet i 2018 og skulle have levet af at gennemføre projekter med nedtagning af udtjente olieplatforme og aktiver til havs. Alene i Nordsøen forventede Maersk Decom tidligere, at markedet for dekommissionerings-opgaver ville have en værdi af 50 mia. dollar over de følgende otte år.