Maersk-sats på udtjente olieplatforme trækker stikket og lukker efter få år

Efter få år i luften trækker Maersk Decom stikket og lukker.

Selskabet blev etableret af Maersk Drilling og Maersk Supply Service i 2018 med mål om at få del i et ventet stort marked for ophugning - såkaldt dekommissionering - af udtjente platforme og aktiver ved oliefelter. Potentialet var stort ifølge parterne med et forventet milliardmarked, har det flere gange lydt til ShippingWatch.