Regeringen vil sætte fart på godkendelser af havvind - rederier peger på problemer

Den danske regering erkender, at såfremt den store havvindplan om at tidoble produktionen af grøn strøm fra Nordsøen skal lykkes, skal myndighederne blive hurtigere til at godkende projekterne.

Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag i forbindelse med topmødet om havvind i Esbjerg, hvor regeringschefer fra Tyskland, Belgien og Holland samt formanden for EU-Kommissionen præsenterede havvindplanen om at udbygge kapaciteten til 150 GW i 2050.