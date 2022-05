Esvagt taber kapløb om stor kontrakt med Equinor og BP i USA

Esvagt går glip af en 10-årig charteraftale på et SOV-skib til en stor havvindpark på USA’s østkyst. Dermed misser det danske offshore- og vindrederi at få sit store gennembrud på det amerikanske havvindmarked.

Energiselskaberne Equinor og BP har efter et udbud valgt at indgå charteraftale på et SOV-skib (service operating vessel) med det amerikanske rederi Edison Chouest Offshore.