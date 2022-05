Stigende oliepriser som følge af genoplukningsplaner i Kina

Oliepriserne er steget siden børslukning mandag klokken 17 med en positiv markedsstemning, der reagerer på planer i Shanghai om gradvis genåbning.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 113,77 dollar mod 111,91 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 113,61 dollar mod 111,43 dollar mandag eftermiddag.

Nyheden om gradvis genåbning i Shanghai, som er Kinas største by med omtrent 24 mio. indbyggere, lover godt for resten af landet også.

”Shanghais planer om gradvist løsere covid-19 tiltag har hevet forventningerne om en genoplivning af efterspørgslen i Kina,” siger Hiroyuki Kikukawa, chef for forskning hos Nissan Securities til Reuters.

Samtidig nærmer USA sig sommeren, som er højsæson for kørsel, og det får Kikukawa til at forvente oliepriser op mod 120 dollar pr. tønde. Det har også ført USA til at hæve olieudvindingen i landets største oliefelt med 88.000 daglige tønder, hvilket hæver udvindingen til et rekordniveau på 5219 million tønder om dagen i juni.

I Europa holder Ungarn stadig fast i sin vetoret, og forhindrer for nu yderligere EU-sanktioner mod russisk olie og gas, hvilket har holdt oliepriserne lidt nede.

Shanghai er på vej mod genåbning - men normalitet kan ligge længere ude i fremtiden