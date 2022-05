Jørn Madsen og Maersk Drilling mangler de sidste detaljer inden fusion

Maersk Drilling kan måske for sidste gang have præsenteret regnskabstal som et selvstændigt selskab under det mangeårige ”Maersk”-navn og med dansk hovedsæde.

For går alt efter planen, fusionerer Maersk Drilling med det amerikanske boreselskab Noble i midten af året, lyder det fra Maersk Drillings CEO, Jørn Madsen, i et interview med ShippingWatch.