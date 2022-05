Opec-sværvægtere slår alarm over svindende energikapacitet

Mangel på investeringer i energisektoren betyder, at der er snart ikke mere kapacitet til at øge produktionen, lyder advarslen fra Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emiraters energiministre ved en konference.

Advarslen kommer samtidig med, at priserne på blandt andet olie, diesel og naturgas ligger nær rekordniveau som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

”Jeg er en dinosaur, men jeg har aldrig set noget lignende, ”siger den saudiarabiske energiminister prins Abdulaziz bin Salman, der er født i 1960, og som har siddet med i Organisationen af Olieeksporterende Landes, Opecs, møder siden 1980’erne.

”Verden har brug for at vågne op til virkelighedens verden. Verden er ved at løbe tør for energikapacitet på alle niveauer,” fortsætter han ifølge Bloomberg News.

Benzinpriserne i USA er ifølge Bloomberg tirsdag steget til det højeste niveau nogensinde. En gallon benzin - svarende til lige under 3,8 liter - koster 4,88 dollar.

Samtidig handles en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, til 103,79 dollar, mens en tønde af den amerikanske WTI-olie koster 101,16 dollar.

Det er manglen på investeringer i energiproduktion og raffinering, der har ført til de stigende brændstofpriser, mener den saudiarabiske minister.

De Forenede Arabiske Emiraters energiminister, Suhail al Mazrouei, har ved samme konference sagt, at hvis der ikke investeres i energiproduktionen globalt, vil Opec+ ikke kunne garantere tilstrækkelige mængder olie, når efterspørgslen går tilbage til niveauet før coronapandemien.

Opec offentliggjorde i sidste uge sammen med sine allierede, heriblandt Rusland og samlet kendt som Opec+, at produktionen planlægges at blive løftet med 432.000 tønder om dagen i juni.

