Cadeler bekræfter stor ordre – vil have større bid af vindmarkedet

Vindrederiet Cadeler har landet en endelig kontrakt med et kinesisk værft for konstruktionen af et nyt skib via en ordre, der løber op i 345 mio. dollar.

Ordren er nu faldet på plads, efter Cadeler i sidste uge kunne offentliggøre en 635 mio. kr. stor kapitaltilførsel via en rettet aktieemission med det formål at udbygge flåden yderligere. Rederiet uddybede i den forbindelse, at man var i ”fremskredne forhandlinger” om en mulig ordre på et såkaldt F-class-skib med forventet levering i fjerde kvartal af 2025.