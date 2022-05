Danske pensionsselskaber har reduceret olieinvesteringer markant

Danske pensionsselskaber har reduceret deres aktieinvesteringer i de store olieselskaber markant de seneste år. De samlede investeringer i de 17 største pensionsselskaber er faldet fra 16,1 mia. kr. i 2019 til 11 mia. kr. i 2022.

Det er er et fald på over 30 pct., skriver Dagbladet Information.

Bag den samlede udvikling gemmer der sig store forskelle mellem de enkelte pensionsselskaber. Pensam, Akademikerpension og P+ har reduceret deres olieinvesteringer med over 90 pct., mens Danica og Pensiondanmark i dag har flere penge i olieselskaber end i 2019.

Danmarks største pensionsselskab PFA har kun reduceret investeringerne med 8,1 pct. Det viser en opgørelse som Information og Danwatch har foretaget af pensionsselskabernes investeringer i 72 af verdens største olieselskaber.

Vi har solgt stort set hele vores fossile portefølje fra, da vi ganske enkelt ikke tror på, at fremtidens afkast ligger i olie og kul, Torsten Fels, adm. direktør i Pensam

”Vi har solgt stort set hele vores fossile portefølje fra, da vi ganske enkelt ikke tror på, at fremtidens afkast ligger i olie og kul, også selvom der må være positive skvulp på vejen,” siger adm. direktør i Pensam Torsten Fels.

Frasalgene i både P+, Akademikerpension og Lægernes Pension er sket efter debat og mobilisering af medlemmer igennem flere år på generalforsamlingerne.

”Det er et direkte resultat af den indsats, som en bred kreds af mennesker har været involveret i,” siger John Nordbo, klimarådgiver i Care og via NGO’en Ansvarlig Fremtid har været en drivende kraft i arbejdet i P+.

Pensiondanmark og Danica Pension er de eneste selskaber, der i dag har flere penge i olieselskaber end i 2019.

Pensiondanmark har i dag 1,34 mia. kr. placeret i 12 forskellige olieselskaber - blandt andet BHP Group, Shell og Chevron - en stigning på 67,6 pct. i forhold til 2019. Ifølge Jan Kæraa Rasmussen, ”Head of ESG & Sustainability”, investerer pensionsselskabet ud fra en opfattelse af, at forbruget af olie og gas vil falde gradvist frem til 2050.

”Internt i olie- og gasindustrien har mange selskaber bl.a. som følge af pres fra aktionærerne igangsat en omstilling og er begyndt at investere i sol og vindenergi og/eller udbetale store dividender frem for at foretage massive investeringer i nye oliefelter” udtaler han i en skriftlig kommentar.

”Disse selskaber er interessante for investorer og foretager en omstilling, vi gerne vil understøtte. Det gør vi ikke, hvis vi blot ekskluderer hele sektoren.”

Også Danica Pension, der har 2,2 mia. kr. investeret i 19 forskellige olieselskaber, afviser, at det er en god strategi at sælge olieselskaberne fra.

