Udsigt til EU's udfasning af russisk olie hæver oliepriserne

Oliepriserne steg natten til fredag for tredje dag i træk efter forventninger om en udfasning af russisk olie fra EU.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 111,57 dollar mod 111,18 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 108,98 dollar mod 108,49 dollar torsdag eftermiddag.

EU har planer om at udfase køb af råolie fra Rusland inden for seks måneder, og raffinerede olieprodukter inden slutningen af 2022. EU’s rolle som aftager af olie er stor nok til, at unionens udfasning af russisk olie kan hæve oliepriserne på trods af mere tvivlsomme udsigter på efterspørgselssiden generelt.

”Der er bekymringerne omkring global økonomisk vækst, og hvad det kan betyde for olieefterspørgslen,” udtaler Warren Patterson fra ING til Reuters.

Vækstbekymringerne kommer i kølvandet på den høje inflation, som har fået centralbankerne til at hæve renten for at dæmpe efterspørgslen og trykket på priserne.

Samtidig har Organisationen af Olieeksporterende Lande og dens allierede (OPEC+) valgt at hæve produktionen i juni med 432.000 daglige tønder. En stigning, der dog ligger en smule under ønsket fra flere vestlige lande.

EU vil droppe russisk olie helt inden for seks måneder

Indien går efter at få sanktioneret russisk olie med kæmpe rabat