Total-chef: Umuligt at spå om fremrykning af Tyra-projektet nu

Olieselskabet Total Energies går til stålet for at få det nye Tyra-anlæg klar hurtigst muligt. Det fortæller den danske landechef, Martin Rune Pedersen, til EnergiWatch. Kampen for at skaffe mere gas til Danmark er dog generelt ”et kæmpe puslespil”, siger han.