Farvel til Rusland koster BP 180 mia kr

På papiret burde 2022 indtil videre være en fremragende tid for et olie- eller gasselskab. For priserne er fløjet i vejret. Men som så ofte før ser virkeligheden tit anderledes ud, hvis samtlige nuancer inddrages i billedet.

Det gør sig i hvert fald gældende for det britiske olieselskab BP, der slutter årets første kvartal med et minus på 20,38 mia. dollar, 144 mia. kr. Til sammenligning lød overskuddet på 4,9 mia. dollar, ca. 35 mia. kr., i første kvartal af 2021.