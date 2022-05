Maersk Drillings fusionspartner hæver forventningerne

En forøget aktivitet på offshore drilling-markedet har ført til stigende dagsrater for Noble Corp., og det får det amerikanske drillingselskab til at hæve resultatforventningerne for 2022 forud for den planlagte fusion med Maersk Drilling.

Noble Corp. forventer en justeret omsætning på 1.130 til 1.180 mio. dollar for helåret og et driftsresultat før af- og nedskrivninger (ebitda) på 320 til 350 mio. dollar, fremgår det af rigselskabets regnskabsmeddelelse for første kvartal i år.