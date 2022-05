Hamborg vil huse flydende terminal til tysk import af LNG

Den tyske regering vil sætte mere fart i indsatsen for at gøre Tyskland uafhængig af russisk naturgas ved at installere fire flydende terminaler til import af flydende naturgas, LNG, og Hamborg byder sig til som placering for en LNG-terminal.

Ifølge mediet Handelsblatt er den tyske erhvervsminister Robert Habeck i gang med at lede efter egnede placeringer for flydende terminaler, som skal kunne sættes i drift i en fart, mens et antal landfaste LNG-terminaler bliver opført, og Hamborg lægger angivelig billet ind på en flydende terminal.