Oliepriserne stiger igen efter et kraftigt dyk grundet Kina

Oliepriserne stiger tirsdag morgen, efter at have taget et dyk grundet bekymringer for at fortsatte covid-19 nedlukninger i Kina kan tære på efterspørgslen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 103,44 dollar mod 100,39 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 99,44 dollar mod 96,09 dollar mandag eftermiddag.

”Slaget fra kinesiske nedlukninger er over en million tønder om dagen. Coronatest af 12 kinesiske distrikter i Beijing, i løbet af de næste fem dage, vil afgøre det næste store træk for råoliepriser”, skriver Edward Moya, der er senior markedsanalytiker i OANDA, i et notat.

Den amerikanske dollar ramte i går sit stærkeste i to år, hvilket betyder, at olie er blevet dyrere for andre valutaindehavere, skriver Reuters. Ifølge nyhedsbureauet tilføjer den stigende dollar et ekstra pres på tværs af alle råvarer.

