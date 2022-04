Esvagt vil byde på SOV-kontrakt i Siemens-Gamesas store havvind-projekt i USA

Markedet for havvindprojekter i USA er brandvarmt, og offshore- og vindrederiet Esvagt arbejder hårdt på at få et gennembrud i USA sammen med den amerikanske partner, Crowley.

Vi forventer at afgive et tilbud i maj på Siemens-Gamesas vindpark på USA’s østkyst Peter Lytzen, CEO i Esvagt