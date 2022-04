Oliepriserne rammer laveste niveau i næsten to uger

Oliepriserne starter ugen ud på det laveste niveau i næsten to uger, da bekymringer over den nuværende spredning af coronavirus i Kina vokser.

Derudover venter en de potentielt store amerikanske rentestigning at ramme markedet, hvilket vil skade den økonomiske vækst yderligere.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 103,61 dollar mod 106,18 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 99,11 dollar mod 101,81 dollar fredag eftermiddag.

Den kinesiske by Shanghai går ind i sin fjerde uge med hård nedlukning, og har over weekenden meldt om et rekordantal af coronarelaterede dødsfald.

Nyheden tilføjer yderligere volatilitet til et allerede turbulent oliemarked, der har været stærkt påvirket af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Ifølge Bloomberg News har Kina - verdens største olieimportør - kurs mod det værste efterspørgselschok siden coronapandemiens udbrud tilbage i 2020.

”Olie revideres lavere på grund af det kinesiske forbrug, mens Federal Reserve ventes at hæve renten for at bremse den amerikanske økonomi. Det er to kraftige modvinde, der formentlig vil bane vej for recessionsfrygt og tilbagegang i efterspørgslen, skriver Stephen Innes,” der er administrerende direktør for SPI Asset Management, i et notat ifølge Reuters.

Den amerikanske centralbankschef Jerome Powell har indikeret en rentestigning på et halvt pct.point, når Federal Reserves ledelse mødes igen i maj.

Der er samtidig udsigt til, at markedet vil blive mødt af yderligere olieforsyning, hvilket bidrager til spekulationen om fortsat nedadgående tendenser.

Ifølge Bloomberg News vil Libyen genoptage sin olieproduktion fra lukkede oliefelter i de kommende dage, mens den kaspiske CPC-olieterminal har genåbnet for regelmæssig drift, efter at en beskadiget fortøjning er blevet repareret.

