Norges gaseksport slår rekord

Det er lykkedes Norge at løfte gaseksporten til nye højder, efter at vestlige lande har søgt at undgå at importere gas fra Rusland så vidt muligt som følge af krigen i Ukraine.

Således flød der 10,2 bcm (mia. kubikmeter naturgas) fra Norge og ud til andre europæiske destinationer via gasrørledninger i løbet af marts måned – den største månedlige mængde nogensinde. Det skriver mediet Montel på baggrund af nye tal fra Statistics Norway.

Til sammenligning eksporterede Norge i alt 9,6 bcm i februar, mens der blev sendt 9,8 bcm afsted i marts måned sidste år.

Også indtjeningen i den forgangne måned på 112,4 mia. norske kr. (88 mia. danske kr.) var rekordstor. Det samme gjaldt for oliesalget, som landede på 51,6 mia. norske kr. (40 mia. danske kr.) på baggrund af en eksport på 52,7 mio. tønder.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

