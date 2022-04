Welltec kommer af med bundkarakter på global Rusland-liste

I onsdags kom det frem, at Welltec, der har specialiseret sig i at udvikle teknologi til oliebrønde, som eneste danske virksomhed fik bundkarakter af Yale School of Management for sin ageren i Rusland efter landets invasion af Ukraine.

Men det er ikke længere tilfældet, skriver Børsen. Ifølge adm. direktør Peter Hansen var det en fejl, at Welltec i første omgang fik bundkarakter.