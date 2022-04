Maersk Drilling venter krav om salg af rigge i Nordsøen før fusion

Maersk Drilling og Noble Corporation forudser at skulle sælge nogle rigge i Nordsøen for at komme i mål med deres sammenlægning. Derfor er de gået i gang med at undersøge mulighederne for salg.

Det oplyser selskaberne i en fælles opdatering på fusionen tirsdag aften.

Det er de britiske konkurrencemyndigheder, der ventes at stille krav om frasalget, skriver selskaberne. Konkurrencemyndighederne i Storbritannien, CMA, er dog endnu ikke selv kommet med sin såkaldte fase 1-afgørelse, der efter planen først skal offentliggøres 22. april.

”Parterne forventer, at det vil blive nødvendigt at skille sig af med specifikke jackup-rigge, der lige nu er lokaliseret i Nordsøen (Remedy-riggene), for at skulle opnå en betinget konkurrencegodkendelse fra CMA,” skriver de to selskaber.

Det ventes at dække over Noble Hans Deul, Noble Sam Hartley, Noble Sam Turner, Noble Houston Colbert, og en CJ-70 design borerig, som parterne på nuværende tidspunkt forventer bliver Mærsk Innovator. Det kan dog også blive Noble Lloyd Noble, lyder det.

Selskaberne understreger, at både det strategiske og finansielle rationale bandt handlen er intakt.

På nuværende tidspunkt har myndigheder i Brasilien, Norge samt Trinidad & Tobago godkendt handlen.

Godkendelser fra Storbritannien og Angola udestår. Her ventes Angola at give grønt lys i april, mens godkendelsen fra Storbritannien altså ventes at blive fulgt af krav om frasalg af rigge.

Maersk Drilling og Noble Corporation offentliggjorde først deres fusionsplaner i november 2021. Selskaberne forudser fortsat at kunne afslutte handlen i midten af 2022, hvis de nødvendige godkendelser falder på plads.

