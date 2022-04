Maersk Drilling henter kontrakt på 43 mio. dollar

Maersk Drilling er blevet tildelt en kontrakt til en værdi af cirka 43 mio. dollar eksklusive potentielle performancebonusser.

Der er tale om en rig-delingsaftale mellem TotalEnergies EP Nederland og Petrogas E&P Netherlands.

Det skriver borerigselskabet mandag morgen.

Kontrakten omfatter jack-up riggen Maersk Resolute og løber fra andet/tredje kvartal i direkte forlængelse af riggens nuværende kontrakt.

Aftalen løber i 575 dage og vil inkludere nedlukning - ”plugging and abandonment” - af 11 brønde med TotalEnergies og 20 brønde med Petrogas.

Parterne har i aftalen også inkluderet optioner, der samlet kan udvide aftalen med 228 dage.

”Ved at indsætte riggen for en kombineret kampagne for 31 brønde vil vi være i stand til at sikre konsekvent fokus på effektivitetsforbedringer fra brønd til brønd, mens vi samtidig opererer med respekten for den fortsatte bæredygtighed af havmiljøet, som er en nøglekomponent i vellykkede plugging og abandonment-aktiviteter”, siger driftsdirektør Mortne Kelstrup fra Maersk Drilling i meddelelsen.

