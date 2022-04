Ugens bedste historier på ShippingWatch

Frontline og Euronav går sammen i stor tankfusion

De to store tankrederier Frontline og Euronav annoncerer en storstilet fusion. Det sker efter en periode, hvor John Fredriksen har købt op i det belgiske tankrederi. Euronavs CEO, Hugo de Stoop, bliver topchef for det samlede rederi, der får navnet Frontline.

Fusion mellem Frontline og Euronav er en ”win-win” for Fredriksen og aktionærerne

Frontline og Euronav går sammen i stor tankfusion

Shipping-familie med stor ejerandel i Euronav går imod fusion med Frontline

Brand i maskinrummet fik Jaquelyn til at genoverveje sin karriere på søen

Foto: Jaquelyn Burton

En kæmpe brand i maskinrummet med Jaquelyn Burton ombord som styrmand fik hende til at genoverveje sin karriere på havet. Hun tog en beslutning, begik en modig handling og ændrede sin fremtid. Jaquelyn er præcis det, industrien vil have, og alligevel forlod hun sit liv på søen. Hun fortæller her sin historie til ShippingWatch.

Brand i maskinrummet fik Jaquelyn til at genoverveje sin karriere på søen

Ny topchef for Maersks havne varsler opkøb og investeringer

Foto: APM Terminals

Maersks havneselskab vil gå efter konkrete muligheder for opkøb og investeringer for at sikre ”moderat vækst” fremover efter genopretning af økonomien sidste år. Det fortæller APM Terminals kommende CEO, Keith Svendsen, til ShippingWatch. Han afløser Morten Engelstoft til juli.

Ny topchef for Maersks havne varsler opkøb og investeringer

Ny topchef: APM Terminals i ”fuld gang” med at forlade Rusland

Morten Engelstoft stopper i Maersk

Engelstoft går på pension som 55-årig: Nu vil han opleve noget andet end lufthavne, hoteller og kontorer

MSC tror trængslen på containermarkedet bliver forværret

Foto: MSC

Maersks partner i 2M-alliancen, MSC, udtaler sig sjældent om sit syn på containermarkedet. Og udtalelserne fra rederiets COO Claudio Bozzo i det italienske handelskammer var da heller ikke beregnet til offentliggørelse.

MSC tror trængslen på containermarkedet bliver forværret

Monjasas salg og mængder strøg til vejrs i 2021 – men indtjeningen dykkede

Foto: PR / Monjasa

Trods usikkerhed i verdenshandelen og udsving på oliemarkedet på grund af corona-pandemien blev 2021 et år med stor fremgang på toplinjen og volumenerne for det danskbaserede bunkerselskab Monjasa, der ejes 100 pct. af Anders Østergaard.

Monjasas salg og mængder strøg til vejrs i 2021 – men indtjeningen dykkede

Læs også:

Torm slår konkurrenterne i ”forfærdeligt” år inden for produkttank

Cosco leverer overskud på godt 6 mia. dollar i første kvartal

Europas største havn mangler hænder – 8000 job er ubesatte

CMA CGM går ind i billogistik med køb af fransk logistikselskab