Semco fordoblede ordrebeholdningen i 2021

At 2021 var et pudsigt år for hele energibranchen, kommer nok efterhånden ikke som den store overraskelse. Men på trods af ”vanskelige markedsforhold” fik Semco Maritime nogle af selskabets bedste resultater i årevis med ud af 2021.

Koncernen øgede den samlede omsætning med 31 pct. til 2,5 mia. kr. og løftede samtidig ordreindtaget med 61 pct. i løbet af 2021. I både Renewables- og Oil & Gas-forretningsområderne steg ordrebeholdningen markant.