Maersk Drilling-formand: Fortsat usikkerhed om afskedigelser efter fusion

Maersk Drilling er i fuld gang med at forberede en fusion med Noble Corporation, der ventes at falde på plads i midten af 2022.

Det indebærer en gennemgang af medarbejderstaben, hvor man både er i færd med at sikre fastholdelsen af vigtige nøglemedarbejdere og samtidig er ved at finde frem til de steder, der kan hentes synergier - hvilket i sidste ende betyder afskedigelser af for eksempel dobbeltfunktioner.

”Nøglemedarbejdere og kompetencer er vigtige i begge selskaber, og derfor også for det fortsatte selskab. Det er en grundpræmis. Når vi går ind i en periode med usikkerhed inden fusionen, indebærer det derfor også, at vi arbejder for at holde på medarbejdere, som både er vigtige i integrationen og fremadrettet,” siger formand Claus V. Hemmingsen og uddyber, at det blandt andet handler om bonusordninger.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke sætte tal på det endelige antal afskedigelser, men uddyber, at der vil ske reduktioner i begge selskaber. Langt størstedelen vil dog skulle findes i Danmark, fordi hovedkontoret for det nye selskab bliver i Houston i USA, hvor Noble allerede holder til.

”Sådan er det i og med, at man har valgt Houston. Og det valg har så også noget at gøre med investeringsmuligheder og de investorer, man gerne vil tilgodese,” siger han videre.

Fortsat usikkerhed om afskedigelser

Maersk Drillings topchef, Jørn Madsen, har over for mediet ShippingWatch tidligere anslået, at omkring 80 pct. af de ansatte i Lyngby - svarende til omkring 500 - stod til at skulle afskediges. Men det tal er ikke fastlagt, lyder det fra Claus V. Hemmingsen.

”Det har nok været en tidlig vurdering, og det er ret sikkert, at det tal bliver det ikke,” siger han uden at ville meddele et andet antal.”

”Det er en del af de forberedelser, der er i gang inden fusionen. Og det er selvfølgelig klart, at når der skal hentes synergier, så ligger der også i det, at man skal afskedige nogle medarbejdere.”

Målet med fusionen er at skabe bedre muligheder for langvarig vækst for selskabet. Fusionen ventes at kunne hente synergier for 125 mio. dollar og samtidig skabe en stærkere balance.

Claus V. Hemmingsen bliver ny næstformand i selskabet, der får Nobles siddende formand Charles M. Sledge for bordenden.

Samtidig skal Nobles administrerende direktør, Robert W. Eifler, være ny topchef i selskabet, mens Maersk Drillings topchef Jørn Madsen står til at forlade det fusionerede selskab.

