Ugens bedste historier på ShippingWatch

Maersk Supply Service bekræftede sin milliardordre på et nyt vindskib, 1000 søfolk er stadig strandet i Ukraine, og så blev der fundet en startdato for overenkomstforhandlingerne for amerikanske havnearbejdere, hvor branchen frygter yderligere forstyrrelser i forsyningskæden.