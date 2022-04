USA øger olieudbuddet og presser prisen under 100 dollar

I torsdagens løb vippede oliepriserne mellem stigning og fald, men frem mod fredag morgen er oliepriserne faldet til under 100 dollar tønden for den amerikanske WTI-olie. Det sker, efter at USA åbner for oliereserverne, mens forventninger før et møde i Det Internationale Energiagentur også tynger priserne.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 104,56 dollar mod 107,09 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 99,75 dollar mod 102,68 dollar torsdag eftermiddag.

Faldet i oliepriserne kan i stor grad tilskrives, at USA’s præsident, Joe Biden, torsdag annoncerede, at USA planlægger at sende 1 mio. tønder olie i omløb på daglig basis. Planen er, at USA åbner oliereserverne fra maj og seks måneder frem, for at kontrollere de heftigt stigende oliepriser og inflationen drevet af oliepriserne.

”Mængderne af olie der frigøres fra de amerikanske oliereserver er store nok til at udfylde hele eller store dele af forsyningsunderskuddet på oliemarkedet i en kortere periode. Dette vil højest sandsynligt betyde, at der i selvsamme periode vil blive lagt et låg på priserne, men efterfølgende vil hele markedet være afhængig af Organisationen for Olieeksporterende Lande,” siger Tobin Gorey, som er råvareanalytiker hos Commonwealth Bank, til Reuters.

Fredag klokken 14 dansk tid holder Det Internationale Energiagentur møde omkring en nødreserve på omkring 60 mio. tønder olie, agenturet skal diskutere, hvorvidt olien skal udbydes på det globale oliemarked for at lægge en dæmper på oliepriserne.

