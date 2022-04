Efter 15 års kamp: Skat får milliardgevinst i opgør med multinationale selskaber

Et storstilet slagsmål om milliardbeløb, der er ført ud af Danmark, begynder at give bonus for Skat. Skatteministeriet har stort set ryddet bordet i en række nylige retssager, og det har udløst skattesmæk til store koncerner på 1,9 mia. kr.