OPEC+ dropper IEA

OPEC+ har strøget Det Internationale Energiagentur (IEA) fra listen over datakilder. Det sker efter længere tids strid, som er opstået under den verserende energikrise. OPEC+ består af OPEC-landene plus allierede, heriblandt Rusland.

Gruppen har ellers igennem mange år samarbejdet tæt med energiagenturet, der har været en af dets seks eksterne kilder til at fastlægge medlemmernes produktion. Men det stopper altså her.

Flere internationale medier skriver med henvisning til delegerede, at beslutningen skyldes, at agenturet er blevet for politisk i f.eks. dets tilgang til klimaforandringer.

Den russiske invasion af Ukraine har ikke gjort forholdet mellem OPEC+ og IEA bedre. Rusland leder førstnævnte sammen med Saudi-Arabien.

